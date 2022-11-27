Захарова: в некоторых недружественных странах остались один-два российских дипломата

«По поводу посольств. У нас в тех странах, в основном речь идет про страны ЕС, которые мы объявили недружественными, так они же практически минимизировали наше дипломатическое присутствие. У нас в некоторых странах всего один-два дипломата», — сказала Захарова ТВЦ (выступление опубликовано в ее Telegram-канале).
Как отметила официальный представитель МИД РФ, дипломатам необходимо продолжать заниматься «рутинной работой», в том числе оформлением документов для граждан и организаций.
«А не только для того, чтобы просто было некое дипломатическое присутствие. У них каждодневная работа», — добавила Захарова.
Она также отметила, что в некоторых странах есть «огромное количество» людей, которые на протяжении десятилетий выстраивали бизнес с РФ и теперь «реально страдают от того, что происходит в их странах в отношении России».
Замглавы МИД РФ Евгений Иванов в октябре говорил, что Москва не планирует закрывать свои дипломатические представительства в западных странах. По его словам, уменьшать или увеличивать штат посольств не планируется. Господин Иванов отмечал, что в некоторых европейских странах не осталось никого, кроме посла.