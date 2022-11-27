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18:36 (мск), источник: Life.ru

Шольц оценил шансы на запуск второй нитки «Северного потока — 2»

Запуск второй — уцелевшей — нитки газопровода «Северный поток — 2» является маловероятным, считает немецкий канцлер Олаф Шольц.

Источник: Reuters

«Я думаю, что это трудно себе представить», — отметил он в беседе с журналом Focus и добавил, что стена вокруг Европы возводиться не будет.

Напомним, что в конце сентября на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что «Газпром» всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ в свою очередь обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на «Северных потоках».

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