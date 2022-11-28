США ищут доступную страну для выдачи россиянам иммиграционных виз

«Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — сказала Руд.
«Но дело в том, что численность персонала посольства очень сильно сократилась и особенно это касается консульского отдела. В консульстве сейчас очень мало сотрудников. Большую часть своего времени они тратят на работу с американскими гражданами, в том числе с теми, кто находится в тюрьме или является участником судебного процесса. Пока мы не в состоянии предоставлять полный набор консульских услуг, российские граждане могут обращаться за американскими (неиммиграционными. — Прим. ред.) визами в любой стране, где есть посольство США», — добавила Руд.
В середине апреля 2021 года Вашингтон в очередной раз расширил антироссийские санкции и выслал десять дипломатов. Россия в ответ включила США в список недружественных стран, которым, в частности, запретила нанимать на работу в посольства россиян и граждан третьих стран. Американская дипмиссия заявила, что ей придется значительно сократить штат, поэтому она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. С середины мая прошлого года россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы США в России.
В июне 2021 года, после саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, Москва и Вашингтон начали контакты по вопросу нормализации работы посольств, но, по словам главы МИД России Сергея Лаврова, этот процесс «топтался на месте» из-за попыток США давить на Россию, чтобы выторговать себе односторонние преимущества. В октябре 2021 года Госдепартамент США рекомендовал россиянам подавать на американские иммиграционные визы в Варшаве.
После начала Россией спецоперации на Украине контакты между Россией и США по этому и другим вопросам резко сократились.
С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. На этом фоне Польша не только перестала выдавать туристические визы россиянам, но и вместе с прибалтийскими государствами решила не пропускать в Шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами.