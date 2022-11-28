Иран отказался сотрудничать с Советом ООН по правам человека

Тем самым Иран отвергает использование темы прав человека в достижении политических целей, цитирует IRNA слова Канаани, прозвучавшие на еженедельной пресс-конференции.
Вместе с тем, отметил представитель иранского внешнеполитического ведомства, национальные власти добровольно и самостоятельно ведут работу в этой сфере, сформировав собственный комитет по правам человека.
По утверждениям Канаани, ведущую роль в созыве специального заседания Совета ООН для рассмотрения недавних беспорядков в Иране сыграла ФРГ, а целью обсуждения являлось повторение безосновательных и имеющих характер вмешательства во внутренние дела Исламской республики обвинений. В этой связи посол ФРГ в Иране был вызван в МИД страны.