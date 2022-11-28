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28 ноября, источник: РБК

В ЕК назвали обязательное условие для отказа от нефти и газа из России

Для замены российского топлива необходимо снизить его потребление, меры экономии и сокращение спроса являются важными в этом вопросе, сказала глава ЕК по энергетике. Ранее ЕС договорился снизить до марта потребление газа на 15%.

Источник: AP 2022

Евросоюзу удалось в этом году заполнить подземные газовые хранилища более чем на 95% перед зимой, однако глобальные энергетический и газовые рынки остаются разбалансированными, подготовить запасы к следующей зиме будет гораздо сложнее. Об этом заявила гендиректор Еврокомиссии по энергетике Дитте Юль Йоргенсен в эфире, который организовала The Washington Post, трансляция шла на YouTube-канале газеты.

«ЕС не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления. Я хочу еще раз подчеркнуть важность сокращения спроса на энергоносители и расширения мер экономии энергии в плане достижения независимости от энергопоставок», — сказала она (цитата по ТАСС).

Йоргенсен назвала перспективы продолжения поставки газа из России в Евросоюз неопределенными. Она отметила, что энергетический кризис и события на Украине привели к серьезной дестабилизации, однако ситуация оказала на ЕС и положительное влияние, подтолкнув его к ускоренному переходу на зеленую энергетику.

Евросоюз начал постепенно отказываться от импорта газа и нефти из России после ввода российских войск на Украину. В начале октября был введен восьмой европейский пакет санкций, который среди прочего предусматривает введение потолка цен на нефть из России. Планируется, что лимит введут с 5 декабря нынешнего года для нефти и 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов. Относительно точной предельной цены ведутся дискуссии.

Кроме того, если в 2021 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м — в Евросоюз (около 45% европейского газового импорта) и Турцию, то с начала этого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился на 37,4% (данные на 1 сентября). При этом полностью прекращать поставки газа из России в Еврокомиссии запрещать не планируют. Летом европейские страны договорились снизить потребление газа с 1 августа по конец марта следующего года на 15% по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

Российские власти считают ограничительные меры Евросоюза «санкционной одержимостью», президент Владимир Путин считает, что продолжение такой политики приведет к «сложнейшим, труднообратимым последствиям» для Европы. «Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи», — полагает он.

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