Депутат Луговой предложил закрывать счета и магазины иностранных агентов

«До тех пор пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее», — сказал депутат «РИА Новости».
В июле президент Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы об иностранных агентах. Он вступит в силу с 1 декабря. Закон вводит новые ограничения для лиц и организаций, которых Минюст признал иноагентами. Им запретят работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры», а также вести преподавательскую, просветительскую деятельность для несовершеннолетних.
Кроме того, правительство разработало новую маркировку для материалов, которые публикуют лица, признанные иностранными агентами. С 1 декабря Минюст также начнет публиковать персональные данные иноагентов, в том числе ФИО, СНИЛС и ИНН.