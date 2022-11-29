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17:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутат Луговой предложил закрывать счета и магазины иностранных агентов

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР и заместитель главы комитета по безопасности Андрей Луговой считает необходимым закрыть «окно финансовых возможностей» для иностранных агентов. Он предложил арестовывать их магазины и счета.

Источник: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«До тех пор пока мы не закроем финансовое окно возможностей для иноагентов и прочих русофобов, они так и будут зарабатывать на России и в России. Я уже предлагал арестовывать их счета, закрыть лавочки всевозможных бутиков, спа и так далее», — сказал депутат «РИА Новости».

В июле президент Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы об иностранных агентах. Он вступит в силу с 1 декабря. Закон вводит новые ограничения для лиц и организаций, которых Минюст признал иноагентами. Им запретят работать на госслужбе, объектах «критической информационной инфраструктуры», а также вести преподавательскую, просветительскую деятельность для несовершеннолетних.

Кроме того, правительство разработало новую маркировку для материалов, которые публикуют лица, признанные иностранными агентами. С 1 декабря Минюст также начнет публиковать персональные данные иноагентов, в том числе ФИО, СНИЛС и ИНН.

Анастасия Ларина

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