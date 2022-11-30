Американский словарь Merriam-Webster назвал слово года Merriam-Webster выбрал слово "газлайтинг" (gaslighting)
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Популярное за сутки
Что разрешат, а что запретят делать в многоквартирном доме
Китай отказывает в признании российских страховых документов
Кадыров прокомментировал слова Папы Римского о чеченцах
Иран требует отстранить от ЧМ США, Германию разносят за повязки
В Верховной раде раскрыли размер госдолга Украины
Главное
Спецоперация на Украине
10:49 (мск), источник: © РИА Новости

Налоговые уведомления можно будет получать на «Госуслугах»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект, который позволит гражданам с 1 января 2024 года при желании получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг, сообщает Минфин.

Источник: © РИА Новости

«Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте. Такой законопроект сегодня одобрен правительством РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. «С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах», — говорится в материалах на сайте министерства.

Там подчеркивается, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.

«С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым», — приводятся в сообщении слова главы Минфина Антона Силуанова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Итальянский генерал предложил новую страну для противостояния России и НАТО
На подконтрольном Киеву правобережье Херсонщины насмерть забили мать и сына
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
налоги