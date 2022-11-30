Налоговые уведомления можно будет получать на «Госуслугах»

«Граждане при желании смогут получать от налоговых органов налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через свой личный кабинет на портале Госуслуг без их направления по почте. Такой законопроект сегодня одобрен правительством РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас налоговые уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. «С 1 января 2024 года такие документы будут приходить гражданам и в личный кабинет на Госуслугах», — говорится в материалах на сайте министерства.
Там подчеркивается, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через госуслуги, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление.
«С учетом достигнутой на сегодняшний день цифровой зрелости налогоплательщиков, а также потенциала портала Госуслуг мы предлагаем цифровизировать отправку налоговых документов. Это упростит взаимодействие граждан, которые активно пользуются Госуслугами, с налоговыми органами, сделает его более удобным и простым», — приводятся в сообщении слова главы Минфина Антона Силуанова.