21:33 (мск), источник: ТАСС
Небензя назвал инициативу о трибунале по Украине попыткой покрыть беззаконие Запада
Это пример того, что называется «международный порядок, основанный на правилах», отметил постоянный представитель РФ при ООН.
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ООН, 30 ноября. /ТАСС/. Инициатива Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН является попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Столько разнообразных инициатив, за всеми не успеваешь уследить. Это пример того, что называется “международный порядок, основанный на правилах”, — сказал Небензя. — Они эти “правила” придумывают, потом выдают их за универсальные, а также пытаются прикрыться авторитетом ООН».
«Все это попытка покрыть свое беззаконие негодными средствами, — отметил постпред России. — Они хотят получить продавленное решение Генеральной Ассамблеи ООН (инициированная Западом резолюция о репарациях Киеву — прим. ТАСС), а затем оставить ООН в покое и заниматься этим уже самим, никого не спрашивая и ни перед кем не отчитываясь».
Небензя напомнил, что глава Еврокомиссии «Урсула фон дер Ляйен сказала сегодня, что надо дотянуться до российских активов». «Они будут пытаться обосновать это принятой Генассамблеей резолюцией, то есть придать беззаконию некую форму легитимности, — обратил внимание дипломат. — Вот для чего им все это было нужно».
Ранее в среду ЕК предложила создать фонд из замороженных €300 млрд активов Центробанка РФ и €19 млрд частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Об этом заявила в видеообращении фон дер Ляйен. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться для его создания поддержкой ООН.