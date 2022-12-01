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11:25 (мск), источник: РБК

Губернатор назвал песни «потомков рабов» причиной депрессии у россиян

Увлечение западной культурой и пренебрежение национальными традициями чреваты ростом депрессий и суицидов, считает губернатор Курганской области. По его словам, главная задача культуры сейчас — «прививать любовь к своим корням».

Источник: РИА "Новости"

Недооценка национальной культуры и национальных традиций и увлечение «песнями, написанными потомками афроамериканских рабов», приводят к росту чиcла депрессий и суицидов, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. Об этом он написал в Telegram.

«Она оборачивается тем, что многие наши дети, внуки народа-победителя уже растут, не зная и не помня своего роду-племени, напевая песни, написанные потомками афроамериканских рабов, нередко обезьянничая и подражая в повадках, языке, наполняясь откровенно второсортной квазикультурной пошлятиной», — написал губернатор.

«Отсюда рост откровенной духовной пустоты, депрессий, суицидов. Отсутствие смысла жизни…» — считает Шумков.

По словам губернатора, пренебрежение родной культурой и национальными традициями ведет к тому, что «словно библейские Каин и Авель вновь идут брат на брата, прикрываясь иностранными “доброхотами”, для которых они “белые папуасы”, обычный расходный материал». Поэтому, считает Шумков, в сфере культуры «нет задачи важнее», чем «прививать любовь к своим корням», к «памяти предков и их героическому прошлому».

В августе 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос о влиянии Запада на отечественную культуру. Согласно данным этого опроса, представления о негативном влиянии Запада растут среди россиян с 2000 года, и летом 2022 года больше половины россиян (59%) сообщили социологам, что не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры: 33% считают, что они не подходят нам, а 26% называют их разрушительными.

В то же время доля тех, кто считает, что от западной цивилизации, демократии и культуры можно взять много полезного, сократилась с 55% в 2000 году до 30% в 2022 году.

При этом против Запада в большей степени настроены активные телезрители (78% дают отрицательные ответы против 44% среди активных потребителей интернета, которые в 48% случаев дают положительные ответы) и люди в возрасте от 35 до 60+ лет. «Можно предположить, что это разделение общества формирует разные запросы на ценности и направления общественного развития, и западный вектор остается важным для активной, молодой, образованной части россиян», — говорилось в исследовании ВЦИОМа.

Вадим Шумков — выпускник Томского университета по специальности «юриспруденция». Начинал карьеру экономистом в нефтеюганском филиале Тюменьпрофбанка. С 1995 по 2004 год Шумков работал юристом в различных компаниях нефтегазового сектора Тюменской области и ХМАО. С 2004 года — в правительстве Тюменской области при губернаторах Собянине, Якушеве и Мооре.

С ноября 2012 года по октябрь 2015 года на посту вице-губернатора Шумков курировал деятельность областного департамента лесного комплекса. С октября 2015 года под его руководство перешли департаменты инвестиционной политики и экономики, а также он начал координировать взаимодействие с федеральными ведомствами. Был участником программы по подготовке президентского кадрового резерва при РАНХиГС. В октябре 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курганской области, через год был избран на должность.

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