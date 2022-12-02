ЕК утвердила предложение об уголовном наказании за обход санкций

«Нарушение санкций ЕС — серьезное уголовное преступление. Введение ограничительных мер ЕС показывает сложность выявления активов, принадлежащих олигархам, которые скрывают их в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур», — сказано в сообщении.
В ЕК добавили, что предлагаемая директива сможет закрыть имеющиеся правовые лазейки. Также ведомство предложило определить общие стандарты наказаний за нарушение антироссийских санкций.
«Компании могут быть подвергнуты штрафу в размере не менее пяти процентов от общего оборота юридического лица (компании) за год, предшествующий решению о штрафе», — добавляется в сообщении.
Ранее, 28 ноября, Совет ЕС признал нарушение европейских санкций преступлением. Эта мера, как отмечалось, была мотивирована тем, что страны-члены объединения неоднозначно понимают суть санкционной политики. Ожидается, что криминализация обхода ограничений подтолкнет их к одинаково добросовестному соблюдению политического курса ЕС.