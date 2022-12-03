11:05 (мск), источник: ТАСС
Мишель заявил, что конфликт на Украине отражается на США меньше, чем на ЕС
Комментируя визит в Китай, глава Евросовета отметил, что поездка была необходима и что она должна была состояться «именно сейчас».
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РИМ, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что украинский кризис оказывает разное влияние на Евросоюз (ЕС) и на США. Об этом он сообщил в интервью, которое в субботу опубликовала газета Corriere della Sera.
«Влияние конфликта на США не такое, как на Европу. США являются экспортером энергоресурсов. ЕС страдает от высоких счетов, мы рискуем столкнуться с экономической рецессией. Европейские предприятия платят больше за энергию и сталкиваются с конкуренцией со стороны американских предприятий», — сказал он.
Комментируя визит в Китай, глава Евросовета отметил, что поездка была необходима и что она должна была состояться «именно сейчас». «Китай — чрезвычайно важный глобальный игрок, постоянный член Совета Безопасности ООН. Он имеет связи с Россией. У ЕС есть важные экономические интересы и связь с цепочками поставок. ЕС должен привнести свои интересы и ценности, — сказал Мишель. — Это также была возможность оживить институциональный диалог по правам человека». «ЕС не может быть разменной монетой конкуренции между Китаем и США», — добавил он.
Мишель также не исключил, что может позвонить президенту России Владимиру Путину. «Последний раз это было в апреле. Я не намерен в ближайшее время проявлять инициативу и звонить президенту Путину. Я буду оценивать ситуацию с государствами-членами, я не исключаю этого, но в настоящее время это не стоит на повестке дня», — сказал глава Евросовета.