Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
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15:10 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев иронично прокомментировал потолок цен на российскую нефть

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично прокомментировал решение Запада о введении потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, выложив в своём Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика «Сияние».

Источник: © РИА Новости

«Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…», — гласит надпись на картинке.

Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря «или вскоре после этой даты». При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.

Накануне постпреды стран Евросоюза также достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ — на уровне 60 долларов. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней в воскресенье, 4 декабря.

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

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