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17:31 (мск), источник: © РИА Новости

Путин проехал по восстановленному после теракта Крымскому мосту

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Глава государства сел за руль и лично проехал по объекту.

Ранее в понедельник пресс-служба Упрдор «Тамань» сообщила об открытии движения на правой стороне автодорожной части моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.

В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

ЧП на Крымском мосту
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Железнодорожное движение по мосту полностью восстановили уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.

В середине октября строители начали демонтировать поврежденные пролеты правой части, а затем приступили к установке новых. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что четыре пролетные конструкции левой стороны моста также получили повреждения и будут заменены. Кроме того, в течение шести-семи месяцев планируется восстановить второй путь на железнодорожной части моста.

Следите за развитием темыТеракт на Крымском мосту
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