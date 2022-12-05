Путин проехал по Крымскому мосту. Меньше двух месяцев назад там произошел теракт

ТАСС собрал основное, что известно о поездке президента и восстановлении моста.
Президент за рулем Mercedes
Путин в первой половине дня в понедельник проехал по Крымскому мосту за рулем Mercedes. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ТАСС выбор автомобиля тем, что «просто на месте была такая машина»: «Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал».
Глава государства проехал по правой стороне автодорожной части моста, движение по которой открыли в понедельник. Именно на этой стороне в октябре взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.
Во время загрузки произошла ошибка.
В пути президент заслушал доклад Хуснуллина, который возглавил правительственную комиссию, созданную в связи с ЧП на Крымском мосту.
Кроме того, Путин кратко пообщался с рабочими, принимающими участие в восстановительных работах. Как отметил в беседе с президентом заместитель гендиректора компании «Нижнеангарсктрансстрой», которая выступает в качестве подрядчика, Евгений Чибышев, движение удалось открыть на 16 дней раньше срока благодаря «неклассическим техническим решениям».
Глава государства поддержал идею Хуснуллина наградить участников восстановления моста благодарственными письмами за хорошую работу.
Восстановление продолжится
Восстановление Крымского моста продолжится, поскольку левая сторона автодорожной части также пострадала, а ее работоспособность пока ограничена, сообщил Хуснуллин.
Во время поездки Путин отметил, что она находится «в рабочем состоянии», но «надо обновить ее до идеального».
Восстановительные работы, по словам вице-премьера, завершатся в конце марта 2023 года.
Что касается железнодорожной части, то обследование не выявило повреждений на левой стороне, но правая по-прежнему находится в режиме «ограниченной работоспособности», рассказал вице-премьер. Он заверил, что это не влияет на пропускную способность транспортной магистрали. Полностью завершить ремонт Путин поручил «где-нибудь в середине [предстоящего летнего] сезона».
Важность сухопутного пути
Путин, общаясь с участниками восстановительных работ, подчеркнул важность наличия сухопутного коридора в Крым. По словам президента, «нужно обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше».
Сухопутный коридор пролегает по территории новых регионов, вошедших в состав России по итогам сентябрьских референдумов, — Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.
Теракт на Крымском мосту был совершен рано утром 8 октября — на автодорожной части был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека.
В результате взрыва обрушились два пролета правой автомобильной ветки, которая идет в сторону Крыма, а на железнодорожной части загорелись топливные цистерны поезда, ехавшего в сторону Краснодарского края. Движение по мосту возобновилось уже к вечеру, однако с некоторыми ограничениями, в частности, для грузовиков.
Организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов, заявили в ФСБ России. В Киеве, однако, отрицали свою причастность к произошедшему — в частности, украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что власти страны «такого точно не заказывали».
Уже 10 октября российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи на Украине. Как отмечал тогда Путин, Россия будет жестко отвечать на украинские теракты на своей территории. В октябре и ноябре было проведено несколько серий таких ударов.