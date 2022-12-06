Медведев иронично прокомментировал потолок цен на нефть Зампред Совбеза выложил в соцсети кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика
Фоторепортажи
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
Популярное за сутки
«Мы тонем»: какие страны могут полностью исчезнуть под водой
Путину доложили о ЧП на аэродромах под Рязанью и Саратовом
Уголовное дело возбуждено после драки с участием Григория Лепса
Трое российских военных погибли после атаки ВСУ на аэродромы
Орбан согласился со словами Макрона о конфликте на Украине
Главное
Спецоперация на Украине
09:26 (мск), источник: ТАСС

Минобороны КНР обвинило США в снижении порога применения ядерного оружия

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Проводимая правительством США политика модернизации ядерной триады и дальнейшего размещения тактических вооружений снижает порог применения ядерного оружия. Об этом заявил во вторник официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, комментируя ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР.

Источник: AP 2022

«В этом докладе США оживленно спекулируют о модернизации Китаем его ядерных сил, строят абсурдные предположения. Хотя, по существу, самым необходимым является то, чтобы они сами пересмотрели свою политику в отношении ядерного оружия», — указал он.

«США обладают самым большим ядерным арсеналом в мире, продолжают обновлять свою триаду, активно развивают планы по размещению тактического ядерного оружия на переднем крае, снижают порог применения ядерного оружия, осуществляют распространение ядерного оружия посредством трехсторонних соглашений о безопасности между США, Великобританией и Австралией, что с каждым днем делает их все большим источником ядерного конфликта», — отметил Тань Кэфэй.

«Нужно подчеркнуть, что Китай твердо придерживается оборонительной ядерной стратегии, мы всегда выступали за то, что КНР ни при каких обстоятельствах не станет применять ядерное оружие первой, а ее ядерные силы поддерживаются на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне», — резюмировал официальный представитель Минобороны КНР.

Как говорится в опубликованном на прошлой неделе ежегодном докладе Пентагона о военной мощи КНР, Соединенные Штаты исходят из того, что Китай способен к 2035 году развернуть около 1,5 тыс. ядерных боезарядов и завершить процесс модернизации своих вооруженных сил. Документ был передан на рассмотрение Конгресса США. С точки зрения его авторов, Китай, по всей видимости, ускорил темпы производства ядерных вооружений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заболевание, при котором человек постоянно ощущает слабость, часто болеет и быстро устает
"Если спросить среднего американца, где США воевали в последние два десятилетия, в ответ, скорее всего, получишь этот короткий список"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта