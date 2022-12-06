Провокации насчет мобилизации и иллюзия свободы слова для «Дождя». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин работает в Кремле. Глава государства проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. «Совет безопасности собирается обычно раз в неделю. <…> Вот это тот самый случай».
Утром Путин поздравил киргизского коллегу Садыра Жапарова, обсудил с ним вопросы насчет контактов в Бишкеке. Президент РФ отправится туда 9 декабря на саммит ЕАЭС, будут заседания в узком и расширенном составе. Подробно о расписании расскажет впоследствии на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
В течение дня у президента запланировано несколько встреч, среди которых — с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком.
О реакции РФ на инциденты на аэродромах
НПЗ и другие важные инфраструктурные объекты «и так защищаются в постоянном режиме, там принимаются дополнительные меры». «Каждый регион этим занимается, плюс силовые структуры. Это постоянный процесс».
О перспективах переговоров с Украиной
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, «что итогом происходящего должен стать справедливый долгосрочный мир, с этим можно согласиться». «Но в том, что касается перспектив каких-то переговоров, — мы не видим их в настоящий момент, мы неоднократно об этом говорили».
Для переговоров «должны быть достигнуты цели специальной военной операции». «Российская Федерация должна и достигнет поставленных целей».
«Безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов [в отношении российской инфраструктуры] является фактором опасности. Конечно, он учитывается и принимаются необходимые меры».
О перспективах новой волны мобилизации
Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на ту информацию, что поступает от министерства обороны, от президента. Что касается мобилизации, президент об этом все сказал.
В части отсутствия необходимости в издании указа об окончании мобилизации: «Мы уже здесь все разъясняли, поэтому тут нет никаких новаций на этот счет».
О рекомендациях регионам по поводу Нового года
В части уместности широкого празднования Нового года в регионах «есть какая-то превалирующая точка зрения», она «наверняка <…> доводится со стороны соответствующих подразделений администрации» президента РФ до всех заинтересованных. «Но мне не известно, чтобы это были такие стандартные циркуляры, я их не видел».
О Беловежских соглашениях
«То, что было у нас в истории, в том числе общей истории, <…> навсегда останется в нашей истории. Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем. Будущее, в котором была продиктована политическая воля на создание интеграционных механизмов».
«Президент всю жизнь водит машину и, бывает, садится за руль. Поэтому это ни для кого не секрет». «Он иногда, когда он не в Кремле» — в Ново-Огареве или Сочи, — садится за руль «небольшого электромобиля».
«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома. И все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Вот это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий».