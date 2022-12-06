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15:20 (мск), источник: РБК

В Болгарии протестующие окружили храм с российским послом

Демонстранты с украинскими флагами, выкрикивающие лозунги против России, провели акцию у храма Святого Николая — подворья РПЦ в Софии. В церкви служили литургия, на которую пришла российский посол.

Источник: rusembul / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Протестующие окружили церковь Святого Николая в столице Болгарии, когда туда пришла в числе прочих посол России Элеонора Митрофанова, передает телеканал Nova. Дипломату пришлось покинуть храм через черный ход, утверждают журналисты.

Как сообщает телеканал, акция проводилась в знак протеста против визита в Болгарию митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), который провел в храме литургию. Антоний — глава отдела внешних церковных связей РПЦ и патриарший экзарх Западной Европы (управляет епархиями РПЦ на территориях 13 западноевропейских стран. — РБК). Как следует из информации Nova, в акции принимали участие в том числе украинские беженцы.

Издание «Сега» сообщает, что протестующие выкрикивали «Убийцы» и «Это не Москва».

Митрополит Антоний в беседе с «РИА Новости» сообщил, что совершал совместное богослужение с архиереями Болгарской православной церкви. «В храм пришло много молящихся. Среди них была и посол Российской Федерации. Ближе к концу литургии мы слышали какие-то звуки, доносившиеся с улицы, но богослужению это не помешало», — пояснил митрополит. По окончании литургии он вышел с другими священнослужителями на улицу, но с протестующими не столкнулся. «После богослужения мы за чашкой кофе пообщались с архиереями Болгарской церкви и прибывшим на праздник духовенством, а затем все вместе пошли по центральным улицам Софии в кафедральный собор Александра Невского пешком в рясах. Многие прохожие, увидев нас, подходили под благословение. Никаких протестующих мы не видели. Возможно, они выполняли свою “миссию” в строгом соответствии с почасовым графиком и не захотели остаться сверхурочно, чтобы нас дождаться», — сказал митрополит.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу Посольства России в Болгарии и в Синодальный отдел по вопросам взаимоотношения церкви с обществом и СМИ.

По данным ООН на конец ноября, в Болгарию приехали около 150 тыс. беженцев с Украины.

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