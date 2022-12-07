Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд

Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд, что может стать рекордом в истории страны. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент Джо Байден.
Сумма в $858 млрд включает в себя:
Кроме этого, проект бюджета предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе с золотом из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.
После начала спецоперации на Украине Вашингтон кратно увеличил как поставки вооружения, так и предоставление финансовой помощи Киеву. Мминистр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине более $19 млрд и «вовлек» союзников и партнеров для поддержки Киева.
Politico со ссылкой на источники ранее сообщало об опасениях в Пентагоне, что потенциальный отказ от утверждения конгрессом США оборонного бюджета на 2023 финансовый год может привести к остановке военной помощи Украине уже весной. В Пентагоне считают, что резолюция об экстренном продолжении финансирования (Continuing resolution или CR) может ограничить возможности оказывать помощь Украине, в том числе в части поставок боеприпасов. Кроме того, может быть задержана модернизация промышленной базы для нескольких ключевых систем, включая танки Abrams, а также гаубицы M777, которые США передают Украине.
Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.