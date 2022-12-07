Ученые выяснили, как подсолнухи помогают пчелам И как он действует на организм насекомых.
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
Популярное за сутки
Умерла актриса Керсти Элли
Песков прокомментировал вопросы о новой волне мобилизации
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на следующий год
Шойгу рассказал о потерях ВСУ за ноябрь
В Болгарии протестующие окружили храм с российскими послом
Главное
Спецоперация на Украине
06:40 (мск), источник: РБК

Конгресс США согласовал проект оборонного бюджета на рекордные $858 млрд

Сумма проекта оборонного бюджета более чем на $110 млрд превышает прошлогодний показатель. Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, а также дополнительные $800 млн на помощь Украине.

Источник: AP 2022

Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) в размере $858 млрд, что может стать рекордом в истории страны. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его подпишет президент Джо Байден.

Сумма в $858 млрд включает в себя:

  • $317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства);
  • $174,5 млрд на содержание военного персонала;
  • $161,3 млрд на военные закупки;
  • $138,6 млрд на исследования и разработки;
  • $30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии;
  • $16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

Проект, в частности, предусматривает выделение $6 млрд на «сдерживание» России в Европе, дополнительные $800 млн на помощь Украине, продление на 5 лет запрета сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

Кроме этого, проект бюджета предполагает введение вторичных санкций в отношении лиц, которые «сознательно участвуют в значительных транзакциях с золотом с Россией», в том числе с золотом из резервов Центрального банка России, которое находится за пределами страны. Также проект предусматривает инициативы по снижению зависимости от поставок российских энергоносителей.

В 2021 году оборонный бюджет США составил $740,5 млрд (около 3,5% от ВВП страны), в 2020-м — $740 млрд, в 2019-м — $738 млрд. Больше всего от ВВП США тратили на оборону в период Второй Мировой Войны — от 30 до 41% ежегодно.

После начала спецоперации на Украине Вашингтон кратно увеличил как поставки вооружения, так и предоставление финансовой помощи Киеву. Мминистр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что Вашингтон уже предоставил Украине более $19 млрд и «вовлек» союзников и партнеров для поддержки Киева.

Politico со ссылкой на источники ранее сообщало об опасениях в Пентагоне, что потенциальный отказ от утверждения конгрессом США оборонного бюджета на 2023 финансовый год может привести к остановке военной помощи Украине уже весной. В Пентагоне считают, что резолюция об экстренном продолжении финансирования (Continuing resolution или CR) может ограничить возможности оказывать помощь Украине, в том числе в части поставок боеприпасов. Кроме того, может быть задержана модернизация промышленной базы для нескольких ключевых систем, включая танки Abrams, а также гаубицы M777, которые США передают Украине.

Российские власти критикуют поставки вооружений Украине западными странами, называя это «накачкой оружием». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарова ответила на слова Вайкуле, о том, что она содержала весь СССР
Стали известны подробности о драке с участием певца Лепса
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
бюджет