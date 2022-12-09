10:51 (мск), источник: РБК
Жена Виктора Бута сообщила о его состоянии после обмена
По словам Аллы Бут, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене.
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Освобожденный в США россиянин Виктор Бут «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня. Об этом сообщила его супруга Алла Бут, передает ТАСС.
«Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей», — сказала она.
По ее словам, муж благодарен американской стороне за «уважительное и благородное отношение» при обмене.
Она добавила, что семья Бута рассчитывает, что США в ближайшее время передадут российскому посольству его документы и рисунки, которые он не смог забрать из тюрьмы и которые вовремя не были подготовлены.
Ранее Виктор Бут рассказал «РИА Новости», что его главный план на ближайшее время — это выспаться.
«Ощущения такие: я уже третьи сутки как не спал ни минуты, так что уже начинаются провалы в реальности… Похоже, об ощущениях говорить пока рано, тем более о планах, надо выспаться и понять, как что произошло, и вообще что и как», — сказал он агентству по дороге домой.
Бут рассказал, что его разбудили в три часа ночи в американской тюрьме и сказали собираться — до этого он ничего не знал о своем отъезде. После этого к нему пришла начальница «кейс-менеджеров» (закрепленных за заключенными блока тюремных администраторов) и принесла ему вещи.
«Ей дали команду, она подорвалась и помчалась все это покупать, и вот, привезла. Причем не какие-то там обноски, а нормальные новые вещи, так что она молодец. Потом маршалы приехали, тоже адекватные попались, довезли до аэропорта в городке Мэрион, там в самолет», — продолжил россиянин.
Он посетовал, что часть его вещей, в том числе рисунки, остались в тюрьме и теперь ему надо «изобретать способы, чтобы их оттуда получить».
В аэропорту Абу-Даби 8 декабря состоялся обмен заключенными между Россией и США: Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В ведомстве отметили, что Вашингтон долгое время категорически отказывался от диалога по включению Бута в обмен.
Грайнер после освобождения направилась в США. Американский президент Джо Байден рассказал, что пообщался со спортсменкой и что с ней все в порядке. Тем не менее бывший президент США Дональд Трамп назвал обмен позором для Америки. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений.
Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США, которые обвинили его в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что он хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в США признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012 году суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.
Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.