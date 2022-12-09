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20:00 (мск), источник: Известия

Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Виктора Бута

Минюст США 9 декабря опубликовал подписанный президентом Джо Байденом указ о помиловании Виктора Бута, согласно которому россиянину запрещено возвращаться на территорию Штатов.

Источник: РИА "Новости"

«Виктор Бут не должен возвращаться в США после своего добровольного или вынужденного перемещения из страны», — приводит «РИА Новости» текст документа.

Уточняется, что он был подписан еще 2 декабря.

Кроме того, Буту запрещается получать или принимать прямо или косвенно любую финансовую прибыль с любого вида и объема произведения или продукции СМИ о том, как и при каких обстоятельствах он был первоначально обвинен или о том, как произошло смягчение его наказания.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин допустил, что между Москвой и Вашингтоном возможны другие обмены заключенными. Он сообщил, что ФСБ вела переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер и достигла результатов, контакты по другим обменам продолжаются.

В марте 2008 года в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

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