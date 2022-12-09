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16:56 (мск), источник: Ведомости

Путин допустил новые обмены заключенными с США

Переговоры по обмену Виктора Бута и Бриттни Грайнер велись по линии спецслужб, сейчас они продолжаются, возможность новых обменов есть, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции ЕАЭС.

Источник: Reuters

«Переговоры в данном случае вела ФСБ. Она договаривалась, вела переговоры, достигла таких результатов, о которых вы сейчас узнали. Контакты продолжаются. Они, собственно говоря, по линии спецслужб никогда не прекращались. Возможны ли другие обмены? Да, все возможно. Это результат переговоров и поиска компромиссов. В данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем», — сказал он.

Обмен Бута на Грайнер состоялся вчера, 8 декабря, в аэропорту Абу-Даби.

Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран.

Бут вернулся в Россию вчера, 8 декабря, самолет, на борту которого он находился, приземлился в московском аэропорту «Внуково-2» около полуночи. После возвращения в Россию он выразил благодарность американской стороне за благородное и уважительное отношение в ходе обмена. По словам его жены Аллы, Бут сейчас чувствует себя ужасно и сильно истощен, поскольку до этого не спал три дня.

Бута арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022 г. в аэропорту «Шереметьево», после того как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Уголовное дело было возбуждено по статье о контрабанде наркотиков, Химкинский суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. В суде американка заявила, что использовала марихуану в США с разрешения врачей вместо анальгетика.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что обмен Бута не является признаком улучшения отношений между РФ и США. Эти отношения продолжают оставаться в печальном состоянии, подчеркнул он, добавив, что подготовку обмена вели спецслужбы России и США.

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