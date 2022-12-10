В Косово перенесли досрочные выборы в сербских районах

«Исходя из сообщений, моим предложением стал перенос выборов в этих четырех муниципалитетах (Северна-Митровица, Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан.— “Ъ”): мы обсудили дату и в итоге пришли к выводу, что их нужно перенести на апрель», — рассказала Османи журналистам (цитата по Vox). Позже стало известно, предстоящие электоральные процедуры были назначены на 30 апреля.
Ранее отложить проведение выборов республиканскому руководству рекомендовали США. На следующей неделе советник Госдепартамента Дерек Шолле посетит Белград и Приштину для консультаций относительно развивающегося конфликта между Сербией и Косово.
На нынешней неделе на севере Косово обострилась обстановка после того, как власти республики направили туда усиленные наряды полиции. СМИ сообщали о прибытии в Косово более 200 спецназовцев и столкновениях полицейских с местными жителями. Сербия предупредила о возможном вводе на территорию республики «до тысячи сотрудников силовых структур».