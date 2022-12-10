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19:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В Косово перенесли досрочные выборы в сербских районах

С 18 декабря 2022 года на 30 апреля 2023 года были перенесены досрочные выборы мэров городов на севере частично признанной республики Косово, где проживают преимущественно сербы. Решение о переносе выборов приняла президент Косово Вьоса Османи после консультаций с представителями политических партий.

Источник: Reuters

«Исходя из сообщений, моим предложением стал перенос выборов в этих четырех муниципалитетах (Северна-Митровица, Зубин-Поток, Лепосавич и Звечан.— “Ъ”): мы обсудили дату и в итоге пришли к выводу, что их нужно перенести на апрель», — рассказала Османи журналистам (цитата по Vox). Позже стало известно, предстоящие электоральные процедуры были назначены на 30 апреля.

Ранее отложить проведение выборов республиканскому руководству рекомендовали США. На следующей неделе советник Госдепартамента Дерек Шолле посетит Белград и Приштину для консультаций относительно развивающегося конфликта между Сербией и Косово.

На нынешней неделе на севере Косово обострилась обстановка после того, как власти республики направили туда усиленные наряды полиции. СМИ сообщали о прибытии в Косово более 200 спецназовцев и столкновениях полицейских с местными жителями. Сербия предупредила о возможном вводе на территорию республики «до тысячи сотрудников силовых структур».

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Андрей Сапожников

Следите за развитием темыОбострение конфликта между Сербией и Косово
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