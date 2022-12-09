Премьер Сербии: страна находится на грани войны из-за косовского премьера и бездействия ЕС

«Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны, но он сделал это не один. Мы отмечаем совершенно невежественное поведение партнеров и Евросоюза, которые не реагируют или реагируют тогда, когда уже “совсем горит”», — сказала Брнабич (цитата по Blic).
Она упрекнула в бездействии специальную миссию ЕС в Косово EULEX, а также международные силы НАТО, отвечающие за стабильность в Косово, KFOR. «Они не защищают сербов в Косово и Метохии», — считает премьер.
Вчера, 8 декабря, СМИ сообщили, что от 200 до 300 спецназовцев Косово прибыли в населенный сербами город Косовска-Митровица и направляются дальше на север, в район Бошнячка Махала. Полиция Косово подтвердила, что решила увеличить численность сотрудников в северной части республики для «обеспечения безопасности всех граждан». В рамках договоренностей властей Сербии и Косово, заключенных в Брюсселе, полиция Косово не имеет права въезжать в населенные сербами районы без разрешения глав четырех сербских муниципалитетов.