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14:51 (мск), источник: ТАСС

Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на ее миссию в Косово

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не потерпит нападений на миссию ЕС EULEX в Косово. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Источник: AFP 2022

«ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов», — написал он в Twitter.

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