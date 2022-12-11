14:51 (мск), источник: ТАСС
Боррель заявил, что ЕС не потерпит нападений на ее миссию в Косово
БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Евросоюз не потерпит нападений на миссию ЕС EULEX в Косово. Об этом заявил в воскресенье глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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«ЕС не потерпит нападений на миссию EULEX в Косово или использование насильственных, преступных действий на севере. Баррикады должны быть немедленно убраны группами косовских сербов», — написал он в Twitter.