На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены», — пояснил он.
Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы по объектам ВСУ оперативно-тактических комплексов «Искандер».
Российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом признал, что в стране уничтожено 50 процентов энергетической инфраструктуры.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.