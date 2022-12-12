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14:01 (мск), источник: © РИА Новости

На Украине признали, что их ПВО не может сбивать баллистические ракеты

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Украины неспособны сбивать баллистические ракеты, пишет газета «Вести.ua» со ссылкой на представителя командования Воздушных сил страны Юрия Игната.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Баллистика на сегодняшний день недоступна для сбития средствами ПВО, которые есть у нас на вооружении. Поэтому самый эффективный метод уничтожения этих ракет — это на старте, там, где они расположены», — пояснил он.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы по объектам ВСУ оперативно-тактических комплексов «Искандер».

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские военные начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после подрыва Крымского моста, за которым, по оценке Москвы, стоят киевские спецслужбы.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом признал, что в стране уничтожено 50 процентов энергетической инфраструктуры.

Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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