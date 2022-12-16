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11:05 (мск), источник: ТАСС

Глава Крыма назвал лицемерным решением принятие ГА ООН предложенной Киевом резолюции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Принятие Генассамблеей ООН предложенной Украиной резолюции, осуждающей якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека, является лицемерным и позорным решением. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2022

Ранее ГА ООН приняла резолюцию Украины, за которую проголосовали 82 страны, 80 воздержались и 13 высказались против.

Подобный документ рассматривается ежегодно с 2016 года и не имеет обязывающего характера.

Против проголосовали Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия.

«Лицемерное и позорное решение. Уверен, что все, кто голосовал за резолюцию, предложенную людоедским киевским режимом, отлично знают как о реальной ситуации в Крыму, так и о зверствах, которые на протяжении вот уже более восьми лет творят украинские нацисты. Мы не слышали от ООН и других международных организаций ни слова осуждения, когда Киев устраивал блокады полуострова, теракты и диверсии на нашей территории», — написал Аксенов.

Он добавил, что большинство стран воздержались или высказались против, что говорит о нежелании значительной части человечества «плясать под дудку бандитов, которые хотят превратить весь мир в индейскую резервацию».

О резолюции.

Как сообщалось ранее, резолюция, в частности, призывает Россию «принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». Среди них, как утверждается, «дискриминационные меры и методы, произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие, в том числе с целью заставить задержанных лиц свидетельствовать против себя или “сотрудничать” с правоохранительными органами».

Москве адресован призыв «отменить законы, введенные в Крыму Российской Федерацией и позволяющие производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности, в том числе земли, в Крыму в нарушение норм международного права».

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью РФ.

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