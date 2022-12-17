Ученые поставили диагнозы жителям немецкой деревни Темных веков Названы болезни, которые выкашивали жителей Европы в раннее Средневековье
Фоторепортажи
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму
В Кремле заинтересовались идеями Киссинджера по Украине
Сербия назвала условие присоединения к санкциям против России
В Берлине лопнул самый большой в мире цилиндрический аквариум
Путешествуем по России: чем привлекает туристов Ярославль
Главное
Спецоперация на Украине
05:50 (мск), источник: © РИА Новости

В ЦРУ заявили, что Россия не настроена на мирные переговоры по Украине

ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что переговоров о мирном урегулировании вокруг Украины нет, потому что, по его мнению, именно Россия не настроена на их проведение.

Источник: РИА "Новости"

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме считают, что момент для начала мирных переговоров по Украине еще не настал.

«Большинство конфликтов заканчивается переговорами, но это требует серьезности со стороны России в данном случае. Чего мы не видим. По нашей оценке, русские не настроены серьезно на реальные переговоры», — сказал Бернс в интервью телеканалу PBS.

В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говоря о конфликте на Украине, заявил, что он может затянуться надолго, но при этом «закончится за столом переговоров». Но, по его мнению, при этом любое решение должно обеспечить «победу Украины как суверенного, независимого государства».

Владимир Зеленский также в пятницу заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что слышит призывы к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но не видит в них смысла. Еще ранее он заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя эти слова, заявил, что Зеленскому не нужен мир на Украине. Источник РИА Новости в Москве, комментируя слова Зеленского, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией — все что было разрушено Киевом и привело к кризису.

В начале декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский знает, что при желании боевые действия на Украине могут завершиться завтра. При этом Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине. Однако сам Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это сигнал Западу'. Новость о российской ракете насторожила британцев
'Радикальные меры'. США пошли на отчаянный шаг ради Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия