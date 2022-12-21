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00:19 (мск), источник: Коммерсантъ

В МИД РФ раскрыли подробности российско-белорусского взаимодействия в ядерной сфере

Ъ обратился в МИД РФ с просьбой о комментарии, как соотносятся новые аспекты российско-белорусского военно-технического сотрудничества с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Напомним, по итогам встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Минске 19 декабря было объявлено, что самолеты белорусских военно-воздушных сил уже переоборудованы для применения боеприпасов со специальной — то есть ядерной — боевой частью, а их экипажи сейчас проходят необходимую переподготовку. Между тем Россия на протяжении многих лет упрекала НАТО в том, что подобное сотрудничество противоречит «духу и букве» ДНЯО.

Источник: Reuters

«Озвученные в ходе встречи президентов России и Белоруссии 19 декабря 2022 года меры по обеспечению безопасности Союзного государства являются вынужденной реакцией на целенаправленное развитие многолетней практики так называемых “совместных ядерных миссий” НАТО, — ответила на запрос Ъ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — В настоящий момент осуществляется масштабная модернизация используемых в рамках этих миссий американских ядерных бомб и их носителей. Происходит интенсификация учений стран НАТО по отработке вопросов планирования и применения ядерного оружия, расширяется количество задействованных в таких тренировках государств-членов блока. Антироссийский характер данной деятельности не скрывается. Это крайне негативный фактор, так как соответствующие ядерные вооружения способны в короткое время после приказа поражать цели на российской территории».

По ее словам, в последнее время все громче звучат призывы к расширению системы складирования американских ядерных авиабомб в Европе, а также их частичной передислокации на восточный фланг НАТО.

«О готовности разместить на своей территории ядерное оружие США заявила Польша, где стремятся полноформатно подключиться к “совместным ядерным миссиям”. Это означало бы появление ядерных вооружений стран НАТО на рубежах Союзного государства, — заявила дипломат. — Мы долго проявляли сдержанность. Годами указывали и продолжаем указывать Вашингтону на необходимость вернуть всё ядерное оружие на национальную территорию и прекратить подключать неядерные страны к отработке его применения. В частности, соответствующие положения были в нашем проекте двустороннего соглашения с США о гарантиях безопасности. Всё это было отвергнуто».

Что касается контрмер, предпринимаемых Россией и Белоруссией, то, по словам Марии Захаровой, «они реализуются в строгом соответствии с обязательствами по ДНЯО».

«На данном этапе речь идет исключительно о передаче Республике Беларусь комплексов “Искандер-М” двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении, а также придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом сами технологии по переоборудованию самолётов в носители ядерного оружия передавать не планируется», — уточнила она.

И продолжила: «В настоящее время не предполагается ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию. Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается. Они по-прежнему будут сосредоточены на центральных складах в пределах территории России. Подготовка белорусских военнослужащих будет осуществляться в российских учебных центрах по программам, исключающим вопросы эксплуатации ядерных боезарядов».

«В дальнейшем будем увязывать наши шаги с действиями стран НАТО по отношению к Союзному государству. В случае обострения соответствующих угроз оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и Белоруссии. В любом случае решения по ядерному оснащению указанных белорусских систем и тем более по их гипотетическому применению может быть принято только президентом России», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Анастасия Домбицкая, Елена Черненко

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