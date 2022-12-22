Закрепление в законе призывного возраста с 21 года может произойти в 2023 году

«Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от министерства обороны по этому вопросу», — сказал он, отвечая на вопрос о реализации соответствующего предложения. «Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — добавил парламентарий.
Кроме того, Картаполов сообщил, что думский комитет по обороне поддерживает предложение Минобороны об увеличении призывного возраста. «Безусловно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.