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00:43 (мск), источник: РБК

Сенат США утвердил поправку о конфискации активов России в пользу Киева

Сенат США принял проект федерального бюджета на 2023 финансовый год на сумму $1,66 трлн, сообщает Reuters.

Источник: AP 2022

Сенаторы также единогласно одобрили внесенную республиканцем Линдси Грэмом поправку, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине, написал в «Твиттере» журналист телеканала C-Span Крейг Каплан.

Во вторник сенаторы согласовали законопроект о финансировании федерального правительства до конца финансового года (30 сентября). Сенат и Палата представителей должны принять 4155-страничный документ и направить его президенту Джо Байдену на подпись к концу недели, чтобы избежать частичного «шатдауна» — приостановления работы ряда федеральных ведомств (это происходит, когда в конгрессе не могут утвердить бюджет; так, в 2018 году шатдаун наступал несколько раз, в том числе из-за разногласий по поводу финансирования стены на границе с Мексикой, строительства которой добивался президент Дональд Трамп).

В проект бюджета включено $44,9 млрд для помощи Украине и союзникам по НАТО. Кроме того, расходы США на оборону в следующем году составят рекордные $858 млрд.

В начале октября сенаторы Грэм, Джим Риш (республиканец), Шелдон Уайтхаус (демократ), Майкл Беннет (демократ) и Ричард Блюменталь (демократ) предложили законопроект, позволяющий властям конфисковывать активы «российских олигархов», «полученные за счет доходов, связанных с терроризмом или другими незаконными действиями», и направлять доходы от их продажи на помощь Украине.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада и США в частности за санкции и блокировку активов российских бизнесменов, называя их грабежом.

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