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08:42 (мск), источник: © РИА Новости

Встреча Моди и Путина планируется в следующем году, заявил посол Индии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В следующем году запланирована встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Владимира Путина, заявил РИА Новости посол в России Паван Капур.

Источник: © РИА Новости

«Наши лидеры находятся в постоянном контакте — они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится», — сказал дипломат.

Посол не уточнил, на какой площадке встретятся политики.

«Неважно, в каком формате будет эта встреча — формального саммита или переговоры, в любом случае, они встретятся. Индия председательствует в ШОС, в “Группе двадцати”, поэтому встреча обязательно пройдет», — отметил Капур.

По его словам, Нью-Дели ожидает, что «в скором времени также состоятся контакты, но пока нет конкретных договоренностей». Дипломат не стал уточнять, на каком уровне они планируются.

Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди на прошлой неделе. Они подробно обсудили перспективы практической кооперации в таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Также лидеры двух стран отметили важность продолжения тесной координации с учетом председательства Индии в G20 и ШОС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и МИД опровергли публикацию Bloomberg об отказе Моди от встречи с Путиным, подчеркнув, что визита индийского премьера в этом году не планировалось.

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