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14:34 (мск), источник: Газета.Ру

Лавров назвал главный итог 2022 года

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал главным итогом уходящего 2022 года прояснение ситуации с тем, кто на мировой арене является договороспособным, а кому нельзя доверять. Его слова приводит ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась», — сказал министр, поясняя, что уходящий год позволил узнать, «кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя».

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед послами, перечислил восемь главных задач украинской дипломатии на 2023 год. Проведения мирных переговоров с Москвой в их числе не было. В первую очередь были названы задачи по проведению переговоров по вступлению в ЕС, подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам.

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