Лавров назвал главный итог 2022 года

«Главный вывод и итог — ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась», — сказал министр, поясняя, что уходящий год позволил узнать, «кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить отныне и впредь нельзя».
Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед послами, перечислил восемь главных задач украинской дипломатии на 2023 год. Проведения мирных переговоров с Москвой в их числе не было. В первую очередь были названы задачи по проведению переговоров по вступлению в ЕС, подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам.