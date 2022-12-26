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22:09 (мск), источник: Life.ru

Медведев дал мрачный прогноз из 10 пунктов на 2023 год

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал мрачный и «футуристический» прогноз из десяти пунктов на 2023 год. Так он решил «поздравить» Запад с наступающим Новым годом.

Медведев дал мрачный прогноз из 10 пунктов на 2023 год.

«Перед Новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту», — написал Медведев в телеграм-канале и выложил список из десяти пунктов.

  • Повышение цены на нефть до 150$ за баррель и цены газа до 5000$ за 1 тыс. куб. м.
  • Возврат Великобритании в Евросоюз
  • Распад ЕС после возврата Великобритании и отмена хождения евро в качестве валюты бывшего союза
  • Захват Польшей и Венгрией территории Западной Украины
  • Создание Четвёртого рейха на базе ФРГ и примкнувших к ней Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и прочих маргиналов
  • Война между Францией и Четвёртым рейхом.
  • Раздел Европы, включая новый раздел Польши
  • Отделение Северной Ирландии от Британии с последующим присоединением к Республике Ирландия
  • Гражданская война в США с выделением Калифорнии и Техаса в самостоятельные страны. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закреплённых после гражданской войны за республиканцами
  • Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию

Заключительным, десятым пунктом Медведев назвал крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. По его оценке, за этим последует отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта и переход к активному использованию цифровых фиатных валют.

«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил зампред Совбеза.

А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко придерживается более радужного мнения. По прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге он выразил уверенность в том, что 2023 год будет счастливым и удачным.

Андрей Бражников

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Медведев Дмитрий