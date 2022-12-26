Медведев дал мрачный прогноз из 10 пунктов на 2023 год.
«Перед Новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесём и мы свою лепту», — написал Медведев в телеграм-канале и выложил список из десяти пунктов.
Заключительным, десятым пунктом Медведев назвал крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. По его оценке, за этим последует отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют, возвращение золотого стандарта и переход к активному использованию цифровых фиатных валют.
«С наступающим вас, англосаксонские друзья и их радостно похрюкивающие подсвинки!» — заключил зампред Совбеза.
А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко придерживается более радужного мнения. По прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге он выразил уверенность в том, что 2023 год будет счастливым и удачным.