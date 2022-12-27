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18:14 (мск), источник: Life.ru

Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС

Для вступления в Евросоюз Украине предстоит пройти долгий путь, полный различных сложностей, связанных со стандартами объединения. Такое мнение в интервью румынскому телеканалу Digi 24 озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Источник: AP 2022

По её словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться сделать шаг навстречу Киеву, поскольку «просто поднять ещё один новый флаг над зданием совета в Брюсселе», как выразилась Бербок, недостаточно.

«Путь будет ещё долгим и, конечно, иногда трудным, но мы должны сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации её правовой системы и стандартов со стандартами ЕС», — резюмировала политик.

Ранее в Twitter разгорелся скандал вокруг заявления Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы «хочет сломить» украинцев. Оказалось, что мнение госпожи Бербок разделяют отнюдь не все. Чаще всего её критиковали за лицемерие: вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия вкладывает деньги в затягивание конфликта.

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