Бербок предрекла Украине долгую дорогу в ЕС

По её словам, руководство ЕС тоже должно подготовиться сделать шаг навстречу Киеву, поскольку «просто поднять ещё один новый флаг над зданием совета в Брюсселе», как выразилась Бербок, недостаточно.
«Путь будет ещё долгим и, конечно, иногда трудным, но мы должны сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в процессе гармонизации её правовой системы и стандартов со стандартами ЕС», — резюмировала политик.
Ранее в Twitter разгорелся скандал вокруг заявления Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы «хочет сломить» украинцев. Оказалось, что мнение госпожи Бербок разделяют отнюдь не все. Чаще всего её критиковали за лицемерие: вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия вкладывает деньги в затягивание конфликта.