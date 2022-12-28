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Спецоперация на Украине
06:18 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Источник: Reuters

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», — рассказал он.

Как отметил замглавы МИД, «по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия».

«Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — предупредил дипломат.

Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.

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