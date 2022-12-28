В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия

«Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер», — рассказал он.
Как отметил замглавы МИД, «по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия».
«Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство», — предупредил дипломат.
Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.