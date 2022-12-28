Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН

Отвечая на вопрос ведущего о том, как России стоит реагировать на подобные заявления со стороны Киева, представитель МИД заявила, что ничего делать не нужно. «Это тот самый случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать», — считает она.
«Захарова напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, которые “полностью развалили страну” и подвинули ее на край катастрофы». Она подчеркнула, что в таких призывах нет «никакой исторической сути или логики и даже понимания, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит».
26 декабря министерство иностранных дел Украины призвало исключить Россию из ООН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о намерении страны поставить вопрос об исключении России из Совета безопасности ООН. В то же время власти Украины хотели бы провести к концу февраля мирный саммит на площадке ООН.