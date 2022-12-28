Ответ России на потолок цен на нефть и мирный план Зеленского. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Поездка президента в Псковскую область отменилась из-за нелетных условий. Путин проведет в режиме видеоконференции мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в этом регионе.
Вечером у президента состоится международный телефонный разговор.
Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам, изменений формата не планируется. «Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз».
В опубликованном в Telegram-канале замглавы Совбеза Дмитрия Медведева посте про покинувших страну предателей речь идет о тех, кто нарушает законы РФ. «Естественно, те, кто нарушает наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент и, конечно, очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич».
Указ президента об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть — это суверенное право РФ отвечать на нелегитимные, абсурдные меры.
Россия не имела прямых контактов с ОПЕК+ при подготовке указа об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть, велась внутрироссийская проработка.
Говорить об ответных шагах РФ на введение потолка цен на газ пока преждевременно, ситуация анализируется.
Пока нет никакого мирного плана Украины. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий, — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов».
Песков указал на несостоятельность заявлений из Приштины о «деструктивном влиянии» РФ в ситуации с Косовом. «Сербия — это суверенная страна. И искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И реагирует жестко, когда эти права нарушаются». Москва поддерживает Белград в его действиях по ситуации в Косове.
Контакты Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина готовятся, Кремль проинформирует о деталях своевременно.