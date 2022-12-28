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14:08 (мск), источник: ТАСС

Ответ России на потолок цен на нефть и мирный план Зеленского. Темы брифинга Пескова

Указ президента РФ Владимира Путина об ответных мерах на введение Западом потолка цен на нефть и инициатива главы украинского государства Владимира Зеленского по мирному плану стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах Путина

Поездка президента в Псковскую область отменилась из-за нелетных условий. Путин проведет в режиме видеоконференции мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода «Титан-Полимер» в этом регионе.

Вечером у президента состоится международный телефонный разговор.

О записи новогоднего обращения

Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам, изменений формата не планируется. «Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз».

О заявлении Медведева

В опубликованном в Telegram-канале замглавы Совбеза Дмитрия Медведева посте про покинувших страну предателей речь идет о тех, кто нарушает законы РФ. «Естественно, те, кто нарушает наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент и, конечно, очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич».

Об ответе на потолок цен

Указ президента об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть — это суверенное право РФ отвечать на нелегитимные, абсурдные меры.

Россия не имела прямых контактов с ОПЕК+ при подготовке указа об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть, велась внутрироссийская проработка.

Ограничение на поставки российской нефти будет распространяться и на действующие контракты, если там содержится некий «потолок цен».

Говорить об ответных шагах РФ на введение потолка цен на газ пока преждевременно, ситуация анализируется.

Об инициативе Зеленского по мирному плану

Пока нет никакого мирного плана Украины. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий, — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов».

О заявлении из Приштины

Песков указал на несостоятельность заявлений из Приштины о «деструктивном влиянии» РФ в ситуации с Косовом. «Сербия — это суверенная страна. И искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И реагирует жестко, когда эти права нарушаются». Москва поддерживает Белград в его действиях по ситуации в Косове.

О контактах Путина и Си Цзиньпина

Контакты Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина готовятся, Кремль проинформирует о деталях своевременно.

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