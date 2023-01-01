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22:12 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД Турции обсудил с президентом ФРГ обстановку в Сирии и расширение НАТО

Мевлют Чавушоглу передал Франку-Вальтеру Штайнмайеру наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Источник: AP 2022

АНКАРА, 1 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил расширение НАТО и ситуацию в Сирии с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом в воскресенье в своем Twitter написал глава турецкого МИД.

«Передал наилучшие пожелания от президента [Турции] Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Обсудили ситуацию в Сирии и расширение НАТО», — заявил Чавушоглу.

Отношения между Турцией и Сирией обострились после начала в 2011 году конфликта в Сирии. Дипломатические связи между двумя странами тогда были разорваны.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.

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