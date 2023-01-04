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06:55 (мск), источник: © РИА Новости

В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока и повлиять на ее отношения со странами региона обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель МИД по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.

Источник: © РИА Новости

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический “нонсенс” и обречены на провал», — сказал он.

По словам Сафронкова, США самоустраняются в работе «квартета» (ЕС, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию и тем самым хотят полностью «приватизировать» арабо-израильское досье, однако попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий».

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что Россия сегодня активизирует связи с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом, о чем свидетельствует тот факт, что торговля с этими странами и регионами еще в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно опережает торговлю с Европой.

Как отмечал глава государства Владимир Путин, Москва нацелена на поиск более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики — Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Африке.

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