В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока

«Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический “нонсенс” и обречены на провал», — сказал он.
По словам Сафронкова, США самоустраняются в работе «квартета» (ЕС, Россия, США и ООН) по ближневосточному урегулированию и тем самым хотят полностью «приватизировать» арабо-израильское досье, однако попытки «разрубить столь сложные конфликтные узлы в одиночку относятся к категории невыполнимых миссий».
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что Россия сегодня активизирует связи с Ираном и странами Ближнего Востока, Турцией, арабским и мусульманским миром в целом, о чем свидетельствует тот факт, что торговля с этими странами и регионами еще в 2020 году догнала, а на сегодняшний день уверенно опережает торговлю с Европой.
Как отмечал глава государства Владимир Путин, Москва нацелена на поиск более перспективных партнеров в активно растущих регионах мировой экономики — Азии, Ближнем Востоке, Латинской Америке и Африке.