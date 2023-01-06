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06:03 (мск), источник: ТАСС

Си Цзиньпин не назначил нового посла в США

ПЕКИН, 6 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин не назначил нового посла в Вашингтоне после ухода с этой должности Цинь Гана, который с 30 декабря занимает пост министра иностранных дел страны. Об этом свидетельствует скорректированный список глав китайских дипломатических миссий в шести государствах, политических и региональных объединениях, который был опубликован в пятницу на сайте МИД Китая.

Источник: AP 2022

«Председатель КНР Си Цзиньпин в соответствии с решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в последнее время назначил несколько новых глав дипломатических миссий», — говорится в сообщении.

Как видно из списка, руководство Китая сменило послов в Соединенных Штатах, Бангладеш, Бразилии и на Коморских островах, а также глав китайских дипломатических миссий при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и при Евросоюзе. Во всех случаях, кроме США, освобожденную должность занял новый руководитель.

Так, послом КНР при ЕС вместо Чжан Мина стал Фу Цун, при АСЕАН Дэн Сицзюня сменила Хоу Яньци, в Бразилии место Ян Ваньмина занял Чжу Цинцяо. В Бангладеш послом стал Яо Вэнь вместо Ли Цзимина, на Коморских островах — Го Чжицзюнь вместо Хэ Яньцзюня. Остался незанятым только пост главы дипломатической миссии Китая в США.

Цинь Ган был послом КНР в Вашингтоне с июля 2021 года. По итогам прошедшего в октябре прошлого года в Пекине XX съезда Компартии Китая он вошел в состав Центрального комитета 20-го созыва и стал претендовать на пост главы МИД.

30 декабря ПК ВСНП решил назначить Цинь Гана на должность министра иностранных дел Китая. Прежний руководитель внешнеполитического ведомства, член Госсовета КНР Ван И перестал занимать этот пост. Он был главой МИД страны с 2013 года.

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