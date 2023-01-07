NYT: Запад не настроен на мирное урегулирование конфликта на Украине

Решение Франции, Германии и США о предоставлении военной помощи, приводит издание слова немецкого аналитика Ульриха Шпека, «проясняет западную поддержку нового потенциального наступления Украины в ближайшие месяцы». «Также она [поддержка] дает сигнал Москве, что мы [Запад] не находимся на пути проведения мирных переговоров в ближайшее время», — добавил эксперт.
Помимо этого, указывает Шпек, решение западных стран демонстрирует «снижение фактора страха» в отношении возможной эскалации конфликта.
Ранее в пятницу власти США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В пакет, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley на гусеничном ходу и самоходные гаубицы. До этого Германия заявила, что намерена поставить киевским властям БМП Marder, а Франция собирается отправить Украине колесные танки AMX-10 RC.