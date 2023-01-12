Как получить перерасчет за услуги ЖКХ после праздников Сколько денег можно сэкономить
Фоторепортажи
13Лучшие снимки уходящего года
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Спецоперация на Украине
13:26 (мск), источник: © РИА Новости

МИД прокомментировал заявление Армении о российском присутствии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве считают абсурдными заявления из Еревана о том, что российское присутствие в Армении может создавать угрозы для Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

Она отметила, что Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора, нужно найти решение, приемлемое для всех сторон. По ее словам, Россия намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора.

«В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев, они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», — сказала Захарова на брифинге.

«Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто “российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении”, — это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики», — заключила Захарова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Наконец стали действовать грамотно'. Что происходит в Соледаре
'Зеленский мечется': президенту Украины сообщили 'плохие новости' о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатияЗахарова Мария