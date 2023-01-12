МИД прокомментировал заявление Армении о российском присутствии

Она отметила, что Россия продолжает работу по полному разблокированию Лачинского коридора, нужно найти решение, приемлемое для всех сторон. По ее словам, Россия намерена заниматься не популизмом, а предметной работой по урегулированию ситуации вокруг Лачинского коридора.
«В настоящий момент по коридору проходят колонны с гуманитарной помощью. Хотели бы еще раз отметить, что рассматриваем как неприемлемые публичные выпады и провокации против наших миротворцев, они являются гарантами мира в этом регионе. Такие действия способны нанести существенный вред процессу армяно-азербайджанской нормализации», — сказала Захарова на брифинге.
«Мы настроены и впредь всемерно укреплять как двусторонние отношения, так и взаимодействие в общих интеграционных объединениях ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. На этом фоне заявления из Еревана о том, что будто “российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении”, — это абсурд. Десятилетиями наши военные, пограничники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности Армении, хранят ее рубежи. Это объективная реальность, которую невозможно отрицать. При том ранее нынешнее армянское руководство публично заявляло о том, что присутствие России соответствует национальным интересам республики», — заключила Захарова.