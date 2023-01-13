В Минобороны ответили на данные об отмене отсрочки для многодетных отцов

Отцам четырех детей предоставляется отсрочка от мобилизации, по отцам с тремя детьми вопрос все еще находится в проработке, сообщили Daily Storm на горячей линии Минобороны.
«Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — заверили в министерстве.
В Кремле «ничего не известно» про отмену отсрочки отцам троих детей, сказал представитель президента Дмитрий Песков «Осторожно Media».
Об отмене отсрочки для отцов троих детей ранее сообщил военком Забайкалья Юрий Шувалов. По его словам, она 21 декабря была отменена начальником Генштаба. «Документ от 4 октября [о предоставлении отсрочки] отменен полностью», — подчеркнул Шувалов.
Кроме того, про отмену такой отсрочки от мобилизации накануне рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Останина предположила, что речь идет о формальном решении, связанном с окончанием частичной мобилизации. «Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» — добавила она.
Портал Chita.ru указывал, что ранее в судебном процессе, начатом одним из многодетных мобилизованных с целью добиться отсрочки, представитель военкомата заявил, что в федеральное законодательство никаких изменений по отсрочкам не вносилось, а указания Генштаба носят рекомендательный характер.
Согласно п. 4 и 4.1 ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет (женщинам, имеющим одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель); имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
13 октября глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил о корректировке требований Минобороны, которое в качестве «жеста доброй воли» дало право на отсрочку и тем отцам, у которых трое детей. Затем эту информацию подтвердил и правительственный портал «Объясняем.рф», а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва. Указ о завершении мобилизации Путин не подписал, пообещав посоветоваться с юристами. В Кремле затем заявили, что нужды в таком документе нет, «точка поставлена». Там также советуют не обращать внимания на информацию о новых волнах мобилизации, считая ее провокационной.