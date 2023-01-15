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14:02 (мск), источник: © РИА Новости

Вучич поблагодарил Россию за помощь по Косово на международной арене

БЕЛГРАД, 15 янв — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил посла РФ Александра Боцан-Харченко за помощь Москвы Белграду в защите территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии на международных форумах, сообщила администрация Вучича.

Источник: © РИА Новости

Глава сербского государства принял российского дипломата в воскресенье утром в Белграде.

«Президент Вучич оповестил посла Боцан-Харченко об интенсификации международной дипломатической активности, когда речь идет о диалоге Белграда и Приштины. И снова президент Вучич сказал, что Сербия продолжает быть хранителем мира и стабильности в регионе, выступая за соблюдение международного права», — говорится в сообщении.

Посол Боцан-Харченко, как отмечается, подтвердил, что РФ остается последовательной в поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии и подчеркнул важность в этом вопросе резолюции 1244 Совбеза ООН.

«Президент Вучич еще раз поблагодарил за поддержку, которую Россия в этом смысле оказывает Сербии на международных форумах», — указала администрация сербского лидера.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество с упором на область культуры.

Вучич в среду указал на внешнее давление на Белград с целью обеспечить самопровозглашенной республике Косово членство в ООН в контексте предстоящего визита в Сербию советника Госдепартамента США Дерека Шолле. Ранее он предположил, что Запад потребует от властей Сербии подписать соглашение с самопровозглашенной республикой Косово, как только Белград поддержит санкции в отношении России.

Глава комитета по Косово и Метохии Скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун сообщил в ноябре РИА Новости, что власти самопровозглашенного Косово при поддержке ЕС и США продвигают в повестку переговоров с Белградом в Брюсселе неприемлемое «франко-германское» предложение о фактическом признании независимости и допущении Приштины в ООН.

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