Президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине

«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», — приводит его слова агентство HINA.
Миланович отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы. «План не может состоять в том, чтобы убрать [президента РФ Владимира] Путина. План не может быть в санкциях. Санкции — это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями [Слободана] Милошевича <…>. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?», — сказал он.
Хорватский президент ранее выступал против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Он убежден, что их подготовка в нескольких странах ЕС грозит опасными последствиями.