Тест: Понимаете ли вы сленг журналистов 13 января отмечается День российской печати
Фоторепортажи
47Кого мы потеряли в 2022 году
10Двойной слой меха и сообразительность
Главное
Спецоперация на Украине
01:43 (мск), источник: ТАСС

Президент Хорватии заявил, что США и НАТО ведут прокси-войну против России на Украине

ТАСС, 16 января. США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине. Такое мнение выразил в воскресенье президент Хорватии Зоран Миланович, выступая на пресс-конференции в Вуковаре.

Источник: РИА "Новости"

«Вашингтон и НАТО ведут прокси-войну против России с помощью Украины», — приводит его слова агентство HINA.

Миланович отметил, что не видит смысла в санкциях против Москвы. «План не может состоять в том, чтобы убрать [президента РФ Владимира] Путина. План не может быть в санкциях. Санкции — это абсурд, мы ничего не добьемся с их помощью. Они даже не сломили санкциями [Слободана] Милошевича <…>. Они переходят от войны к войне. А я кем должен быть, рабом Америки?», — сказал он.

Хорватский президент ранее выступал против подготовки украинских военнослужащих на территории своей страны. Он убежден, что их подготовка в нескольких странах ЕС грозит опасными последствиями.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Биография командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерия Герасимова
Сергей Шойгу высказался о модернизации работы военкоматов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО