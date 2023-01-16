США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ

«Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье», — говорится в материале агентства.
Сообщается, что батальон численностью около 500 военнослужащих вернется «на поле боя» в ближайшие пять-восемь недель. Согласно агентству, Милли планирует в понедельник лично посетить полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария). По его словам, украинские военные, которые пройдут подготовку, покинули Украину несколько дней назад.
По информации The Washington Post, обучение началось на фоне увеличивающихся поставок вооружений Киеву для контрнаступления в ближайшие месяцы.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.