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12:38 (мск), источник: © РИА Новости

США начали готовить украинских военных в Германии, пишут СМИ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Американские военные в воскресенье начали боевую подготовку украинских военных на территории Германии, передает агентство Associated Press со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

Спецоперация на Украине
Источник: U.S. Army / Spc. Randy Wren

«Новая расширенная боевая подготовка, (проводимая) вооруженными силами США для украинских войск, началась в Германии в воскресенье», — говорится в материале агентства.

Сообщается, что батальон численностью около 500 военнослужащих вернется «на поле боя» в ближайшие пять-восемь недель. Согласно агентству, Милли планирует в понедельник лично посетить полигон в Графенвере (федеральная земля Бавария). По его словам, украинские военные, которые пройдут подготовку, покинули Украину несколько дней назад.

По информации The Washington Post, обучение началось на фоне увеличивающихся поставок вооружений Киеву для контрнаступления в ближайшие месяцы.

До сих пор в Пентагоне не сообщали, когда именно стартуют учения. Агентство отмечает, что США уже обучили более 3,1 тысячи украинских военнослужащих тому, как использовать и обслуживать определенные виды оружия и техники, включая гаубицы, бронетехнику и системы HIMARS.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден в телефонном разговоре условились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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