Ученые выяснили, почему мы так любим шоколад Это поможет в создании полезных сладостей
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
40Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
13:49 (мск), источник: ТАСС

Планы Путина, статья Медведчука и поставки оружия Украине. Главные темы брифинга Пескова

Контакты и поездки президента РФ Владимира Путина, статья украинского политика Виктора Медведчука, а также ситуация вокруг специальной военной операции на Украине стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2022

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Ново-Огареве. Понедельник станет днем рабочих встреч и внутренних совещаний. В публичном формате пройдет встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Во второй половине дня ожидается международный разговор. Будет ли он с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, «не будем говорить». «Стараемся с международными телефонными разговорами не забегать вперед, стараемся и сами не анонсировать: телефонное общение — это такой подвижный механизм, <…> может сдвигаться на дни».

Поездка Путина в Санкт-Петербург «может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда», 18 января. «Будут мемориальные мероприятия».

«Пока не знаю, пока не мог бы» сказать, собирается ли Путин окунаться 19 января в Крещенскую купель.

О статье украинского политика Виктора Медведчука

«Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ и, безусловно, вызывает большой интерес».

Встречались ли Путин и Медведчук после возвращения последнего с Украины, «оставлю без ответа этот вопрос».

О концепции внешней политики

«Она будет дополнена, будет работа финализироваться». «Будут определенные дополнения».

Для утверждения концепции нет необходимости собирать «большой Совбез», это «может быть утверждено указом президента».

О поставках танков Украине

Решение Великобритании и ряда западных стран поставить Украине танки «оцениваем и воспринимаем весьма негативно — мы не скрываем нашего отношения». Эти поставки «не способны изменить ситуацию на месте, они способны затянуть историю и доставить больше бед государству Украина». «Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся» о жителях страны.

«Эти танки горят и продолжат гореть». Тем временем специальная военная операция продолжается, и ее цели «будут достигаться».

О трагедии в Днепропетровске

Разрушение жилого дома в Днепропетровске не имеет отношения к действиям РФ: «российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры». «Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным».

«Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны — <…> эта трагедия стала следствием [пуска] контрракеты [украинской] противовоздушной обороны».

О «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер»

«В основном» активно раздуваемый в прессе конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер» «существует в информационном пространстве».

«Страна должна знать — и она знает — своих героев. Она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, <…> и героев из ЧВК “Вагнер”. И те, и другие будут в нашей памяти». «Все делают общее дело, все воюют за Родину — так и надо к этому относиться».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Биография командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерия Герасимова
Сергей Шойгу высказался о модернизации работы военкоматов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирПесков Дмитрий