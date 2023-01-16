Планы Путина, статья Медведчука и поставки оружия Украине. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Ново-Огареве. Понедельник станет днем рабочих встреч и внутренних совещаний. В публичном формате пройдет встреча с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
Во второй половине дня ожидается международный разговор. Будет ли он с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, «не будем говорить». «Стараемся с международными телефонными разговорами не забегать вперед, стараемся и сами не анонсировать: телефонное общение — это такой подвижный механизм, <…> может сдвигаться на дни».
Поездка Путина в Санкт-Петербург «может состояться в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда», 18 января. «Будут мемориальные мероприятия».
«Пока не знаю, пока не мог бы» сказать, собирается ли Путин окунаться 19 января в Крещенскую купель.
О статье украинского политика Виктора Медведчука
«Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ и, безусловно, вызывает большой интерес».
Встречались ли Путин и Медведчук после возвращения последнего с Украины, «оставлю без ответа этот вопрос».
О концепции внешней политики
«Она будет дополнена, будет работа финализироваться». «Будут определенные дополнения».
Для утверждения концепции нет необходимости собирать «большой Совбез», это «может быть утверждено указом президента».
О поставках танков Украине
Решение Великобритании и ряда западных стран поставить Украине танки «оцениваем и воспринимаем весьма негативно — мы не скрываем нашего отношения». Эти поставки «не способны изменить ситуацию на месте, они способны затянуть историю и доставить больше бед государству Украина». «Впрочем, мы сильно сомневаемся, что они хоть как-то заботятся» о жителях страны.
«Эти танки горят и продолжат гореть». Тем временем специальная военная операция продолжается, и ее цели «будут достигаться».
О трагедии в Днепропетровске
Разрушение жилого дома в Днепропетровске не имеет отношения к действиям РФ: «российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры». «Удары наносятся по военным целям, очевидным или замаскированным».
«Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны — <…> эта трагедия стала следствием [пуска] контрракеты [украинской] противовоздушной обороны».
О «конфликте» Минобороны и ЧВК «Вагнер»
«В основном» активно раздуваемый в прессе конфликт между Минобороны и ЧВК «Вагнер» «существует в информационном пространстве».
«Страна должна знать — и она знает — своих героев. Она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, <…> и героев из ЧВК “Вагнер”. И те, и другие будут в нашей памяти». «Все делают общее дело, все воюют за Родину — так и надо к этому относиться».