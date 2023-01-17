03:33 (мск), источник: Life.ru
Блинкен приедет в Китай в начале февраля, пишут СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Пекин
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Собеседники издания уточнили, что Блинкен обсудит в Поднебесной конфликт на Украине, ядерный арсенал Пекина, совместную борьбу с наркоторговлей и возможное возвращение на родину находящихся под стражей в Китае американцев.
Также ожидается, что госсекретарь Штатов на переговорах поднимет вопрос о восстановлении контактов между Вашингтоном и Пекином в военной сфере, замороженных после визита на Тайвань в августе прошлого года Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент пост спикера Палаты представителей Конгресса США.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай самой серьёзной стратегической угрозой для США и Японии. При этом он признал, что Вашингтон не стремится к конфликту и будет ответственно управлять конкуренцией. Лайф также писал, что в США создадут комитет по конкуренции с КНР. Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей американского Конгресса.