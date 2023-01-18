В Госдуме назвали «вбросом» сообщения о разработке законопроекта о конфискации имущества у уехавших россиян

«Если честно, идея так себе: выезд из страны — не преступление, а конфискация — это санкция за виновное деяние, за преступление. И назначаться такая мера может по решению суда, который как раз и должен установить вину и назначить наказание. И тут опять возвращаемся к началу: выезд из страны — не преступление, нет вины, нет наказания, в том числе и конфискации. Это вброс, мне кажется», — сказал парламентарий.
Самокиш добавил, что «иногда некоторые фракции намеренно закидывают нереализуемые законопроекты, чтобы попиариться».
Другой член комитета по вопросам собственности и имущественным отношениям, депутат Госдумы Алексей Корниенко в разговоре с RTVI отметил, что пока законопроект о конфискации имущества у уехавших россиян только обсуждается, при этом он сам никакого документа на эту тему еще не видел.
«Как я понимаю, он не внесен в настоящее время, чтобы понимать, как это все будет происходить. Я скажу, что я не работаю над этим законопроектом, так же, как и мои товарищи по комитету. И я не могу сказать, является ли это актуальным. Я считаю, что есть более серьезные темы для нашего государства», — пояснил Корниенко.
Днем 18 января о подготовке законопроекта «о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране» сообщило РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. По словам собеседника агентства, работа над документом ведется «в инициативном порядке», официальных поручений на эту тему комитетам не давалось.
13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества у россиян, которые «считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц». Володин также заявил, что уехавшие из страны россияне «живут безбедно благодаря нашей стране», так как «сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал тему конфискации сложной и отметил, что «тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, — это наши граждане, за которых нам надо бороться».
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что реализация идеи о конфискации имущества у уехавших россиян возможна, однако для этого необходимо прописать формулировки состава уголовного преступления.
При этом в конце декабря Клишас дважды заявлял, что о конфискации имущества уехавших из России граждан «не может быть и речи», так как это противоречит Конституции России. Тогда сенатор называл идею «нереализуемой» и «эпатажной».