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Спецоперация на Украине
21:52 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине

БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине.

Источник: Reuters

Канцлер напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. При этом он подчеркнул, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые «играют в этом вопросе важную роль», при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины.

«Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО», — сказал Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.

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