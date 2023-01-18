Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине

Канцлер напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. При этом он подчеркнул, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые «играют в этом вопросе важную роль», при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины.
«Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО», — сказал Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.